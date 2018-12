Kom jij ook mee een bos in Kumtich creëren? vdt

02 december 2018

Op zondag 9 december worden 360 streekeigen boompjes geplant op een stuk grond tussen de Duikers-Ontmijnersstraat en de Rietstraat. Iedereen is welkom om mee te planten.

Op dinsdag 4 december steken de leerlingen van vrije basisschool Vroenhof al de handen uit de mouwen: zij planten dan al 360 bomen. Op zondag december is iedereen welkom tussen 10 en 11.30 uur om de overige 360 boompjes mee te planten. Je brengt best zelf een spade mee. Het terrein is toegankelijk via de Duikers-Ontmijnersstraat.

Deze boomplantactie, een organisatie van Interleuven, bezorgt Kumtich een kleine hectare aaneengesloten bos in de dorpskern. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje voor de vrijwillige boomplanter, die trouwens een gratis boompje mee naar huis krijgt. Voor meer info kan je terecht bij Willem Laermans, willem.laermans@interleuven.be of 016/28.42.21.