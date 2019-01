Kom genieten van Veggie Brunch Workshop Christian Hennuy

31 januari 2019



Bij D&A, in de concept-store op de site van het oud College aan de Broekstraat in Tienen is er op zondag 3 februari, van 9.30 uur tot 12.30 uur, een ‘Veggie Brunch Workshop’. Leer een overheerlijke Veggie Brunch maken. Er wordt gestart met een verse, ovengebakken Granola met fruit en yoghurt, bananenbrood en croque madame muffins. Bij een brunch hoort natuurlijk een lekkere soep, gekruid met Midden-Oosterse smaken. Daarna een zelfgemaakte bloemkool/broccoli taart geserveerd met een frisse salade met een zelfgemaakte vinaigrette. Als dessert een citroen/pistache cake. Naast alle gerechten bij deze brunch is er ook yoghurt van bij Yggdrasil, brood, lekkere confituren gemaakt door Ann Koekepan en Tiense kaas van bij Siegfried Tuts. Deelname: workshop en brunch 49 euro, brunch alleen vanaf 12 uur 29 euro, 1 glas cava en koffie inbegrepen. Info en reservatie: 016/84.50.05 of info@annkoekepan.be