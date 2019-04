Kom Binnen in de bib Christian Hennuy

01 april 2019

08u46 0

Op dinsdag 2 april van 14 tot 16 uur is er in het activiteitenlokaal van de Tiense stadsbibliotheek aan de Grote Markt de interculturele praatroep ‘Kom Binnen’. Het is een interculturele praatgroep waar Nederlands gesproken wordt. Nederlands - en anderstaligen schuiven er samen aan tafel om te babbelen over dagdagelijkse dingen: over werk, over hobby’s, over kinderen, over familie en zoveel meer. Koffie, thee en water staan steeds gratis klaar. Begeleiders zijn Ann Vermeire en Walter Hendrickx. Voor de volgende Kom Binnen is het wachten tot donderdag 18 april eveneens in de bib, want tijdens schoolvakanties is er geen praatgroep bij CVO Volt. Deelname is gratis.