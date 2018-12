Kom Binnen in de bib Christian Hennuy

02 december 2018

Op dinsdag 4 december van 14 tot 16 uur is er in de Tiense stadsbibliotheek aan de Grote Markt ‘Kom Binnen’, een interculturele praatgroep waar Nederlands gesproken wordt. Nederlands- en anderstaligen schuiven er samen aan tafel om te babbelen over dagelijkse dingen: over werk, over hobby’s, over kinderen, over familie en zoveel meer. Koffie, thee en water staan steeds gratis klaar. Kom Binnen is er ook in CVO Volt Tienen, Alexianenweg 2 op woensdag 12 december van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deelname is gratis.