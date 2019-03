Knutselen rond carnaval Christian Hennuy

05 maart 2019

09u50 0

In het Speelpunt Huis van het Kind, aan de Aarschotsesteenweg 1 in Tienen, kunnen kinderen op donderdag 7 maart van 9.30 uur tot 11 uur komen knutselen rond carnaval. De allerkleinsten kunnen samen met hun ouders of grootouders komen. De activiteit is geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Deelname is gratis.