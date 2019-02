Klussen voor beter leefklimaat Christian Hennuy

25 februari 2019

Xooly organiseert workshops om te leren wat men zelf thuis kan doen voor een beter leefklimaat in het Oud College aan de Broekstraat 31 in Tienen op woensdagen 27 januari en 6 maart, telkens van 19 tot 21 uur. ‘Het is waar dat de politiek meer moet doen voor het milieu, maar wij kunnen dan wel zelf het voorbeeld geven. Het is gemakkelijk om met een vinger te wijzen naar iemand anders, maar vergeet niet eerst te kijken in eigen boezem. Daarom twee praktische workshops bij D&A in het Oud College van Tienen’, aldus de organisatie. Op woensdag 27 februari komt het sanitair aan bod met technisch onderhoud, siliconen spuiten, een lopend spoelsysteem van een toilet en een ophangtoilet verhelpen, en herstel van kranen. Op 6 maart gaat het over het basisgereedschap en de basis elektriciteit. Er is geen voorkennis vereist. Deelname 39 euro per workshop, of 69 euro voor de twee. Info en inschrijving: info@xooly.tools