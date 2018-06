Kluis gestolen bij drankenhandel 27 juni 2018

Drankenhandel Cuypers aan de Hamelendreef kreeg inbrekers over de vloer. Via een venster onder het plat dak van de winkelruimte drongen ze binnen, waarna ze twee bureelruimtes doorzochten. Er werd een kluisje gestolen met daarin een kleine hoeveelheid geld.





Voorlopig is er geen spoor van de daders. (VDT)