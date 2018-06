Klimtoestel Heldenland buiten gebruik KLACHTEN OVER VEILIGHEID EN COMFORT OP KETNET-SPEELTUIN VANESSA DEKEYZER

14 juni 2018

02u34 0 Tienen Op 20 mei ging de langverwachte speeltuin van Ketnet en de stad Tienen, 'Heldenland', open. Maar volgens oppositiepartij Tienen Plus klagen heel wat bezoekers over de veiligheid en het comfort van de speeltoestellen. "Zopas werd er zelfs een speeltoestel afgesloten", zegt raadslid Danny Puyneers.

"We willen hier zeker geen afbraak doen aan het concept van Heldenland, want onze partij vindt dit ook een mooi project, maar enkele dingen kunnen toch beter", gaat Danny meteen verder. "Zo steken er in de zitjes van de banden bouten uit, die voor blauwe billen bij de kindjes zorgen. De randen van de speelbuizen zouden ook beter van rubber voorzien worden, zodat het wat minder pijn doet wanneer een kind zich hieraan zou stoten."





Mindervaliden

"Onze partij pleit naast deze verbeteringen ook voor enkele aanvullende speeltuigen voor mindervaliden en voor de aanleg van een voetbal-en basketbalkooi, zodat er voor iedereen wat wils is."





Bij de opening was er al enige ophef toen een 13-jarig meisje naar de spoeddienst moest na een ongeval aan een klimtoestel. Zij liep een gekneusde voet op. Een gelijkaardig incident deed zich later blijkbaar opnieuw voor, waarop de stad besliste om het bewuste toestel af te sluiten voor gebruik. "De steile klimbuis wordt blijkbaar af en toe gebruikt als glijbaan en dat is eigenlijk niet de bedoeling", reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Daarom wordt het tuig heel even afgesloten. Binnenkort worden er in de buis klimtouwen geplaatst, zodat er alleen in geklommen kan worden."





Gekeurd

Burgemeester Partyka benadrukt met klem dat heel de speeltuin gekeurd is en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. "De situatie op vlak van veiligheid wordt grondig opgevolgd door zowel de jeugddienst als de politie, die discreet een oogje in het zeil houdt, in burger en in uniform."





"Heldenland is echt een succesformule", voegt Partyka er nog aan toe. "Ontzettend veel gezinnen van Tienen en ver daarbuiten komen genieten van deze coole speeltuin, maar ook van de leuke bar en vooral de zomerse sfeer. Ook de Tiense verenigingen die de bar uitbaten, zijn enthousiast. Het Steentjesplein heeft hierdoor een serieuze positieve facelift gekregen."