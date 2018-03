Klimaatmobiel houdt halt in Tienen 02 maart 2018

Vanaf maart gaan vier klimaatmobielen op rondreis door heel wat Vlaams-Brabantse gemeenten. In het Hageland passeert er ook eentje in Tienen. "Gemeenten kunnen een klimaatmobiel inschakelen om hun inwoners te informeren over energiebesparing, hernieuwbare energie en andere klimaatacties", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. "Ook de mogelijkheden om samen te investeren in hernieuwbare energie via bijvoorbeeld een burgercoöperatie komen aan bod." Dit initiatief is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en de partners van het Vlaams-Brabants Klimaatnetwerk: Pajopower, 3Wplus, IGO en De Kringwinkel Hageland. Zij zetten ook elk in hun eigen regio een BENOvatiecoach aan het werk. "Inwoners van de deelnemende gemeenten die een renovatie plannen, kunnen tijd en energie winnen door beroep te doen op de BENOvatiecoach", zegt Bruno Moens, coördinator van het Klimaatnetwerk. "BENOveren staat voor 'beter renoveren'. Dat wil zeggen met hogere ambities op vlak van energieprestaties, goed gepland en met de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde. Zo kan men meteen genieten van een lagere energiefactuur, meer wooncomfort, hogere vastgoedwaarde, minder CO2-uitstoot en tal van energiepremies'." (VDT)