Klimaatbewust huishouden Christian Hennuy

15 februari 2019

10u01 0

De Milieuadviesraad van Tienen (MAR) organiseert op dinsdag 19 februari van 19.30 uur tot 22.15 uur de lezing ‘Klimaatbewust Huishouden, hoe besparen op verwarming, elektriciteit en water?’ door Dr. Jenny De Laet van de RUGent, in de polyvalente theaterzaal van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein in Tienen. Het gaat over de betaalbaarheid van elektriciteit, verwarming en water en over de effecten van ons levenspatroon op het klimaat. Laten we het betijen of doen we er wat aan? Tijdens de lezing komen heel veel praktische kleine tips. Doctor Jenny De Laet van RUGent is de spreekster. Zij is enerzijds actief rond gedragsecologie van vogels en was vanuit die vakkennis reeds enkele keren gastspreekster in Tienen, anderzijds is zij ook werkzaam voor ABBLO en beheert klimaatproblematiek en milieuzorg. Toegang gratis. Info en reservatie: 0497/44. 72.33 of 016/81.87.87, marcel.jonckers2@telenet.be