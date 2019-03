Klimaatactiedag: Leerlingen Atheneum Tienen overhandigen memorandum aan de burgemeester Vanessa Dekeyzer

15 maart 2019

Vanochtend had het klimaatcomité van het GO! Atheneum in Tienen een onderhoud met burgemeester Katrien Partyka (CD&V) en met schepen van Leefmilieu, Paul De Cort (Groen). Een delegatie van 22 leerlingen gaf namens de leerlingenraad een krachtig signaal dat hun stad zich actief moet inzetten voor klimaatdoelen.

Volgens het memorandum van de leerlingen moet de wetenschap leidend zijn. Die vraagt een reductie van de CO2-uitstoot van 50 procent in 2030 en een nul-uitstoot in 2050. “Wij weten het niet beter dan de wetenschap. We maken ons zorgen over onze toekomst. Actie is nu nodig”, zeggen de leerlingen. “Tienen moet volgens hen onder meer inzetten op groene mobiliteit, het energiegebruik van openbare gebouwen verminderen, meer groen in de stad brengen en het afvalbeleid versterken. “Duurzaamheid moet zichtbaar zijn in de stad, zodat iedereen ziet dat leefbaarheid hand in hand gaat met klimaat-en milieumaatregelen.” De stad moet volgens de studenten ook de participatie van inwoners, inclusief jongeren, versterken, om een sterk draagvlak voor klimaatmaatregelen te creëren.

Onder de noemer ‘Duurzame School’ willen de leerlingen zelf alvast het voortouw nemen. “We hebben in een reeks brainstormsessies concrete plannen uitgewerkt om de school duurzamer te maken. Dat gaat van energie- en papiergebruik, tot afvalbeleid en een project om kraantjeswater beschikbaar te maken voor alle leerlingen.” De leerlingen benadrukken dat klimaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. “Ieder moet zijn steentje bijdragen. Wij willen dat op het Atheneum heel concreet doen en we zouden graag zien dat ook de stad die verantwoordelijkheid op een zichtbare manier opneemt!”

“Ik ben erg onder de indruk van het memorandum dat leerlingen opgesteld hebben”, reageert burgemeester Partyka. “Met een groepje leerlingen hebben ze dit uitgewerkt tijdens hun middagpauzes. Wie zegt dat jongeren zelf niks over hebben voor het klimaat, heeft alvast ongelijk. Bij de opmaak van onze beleidsplanning nemen we hun aanbevelingen zeker mee. Samen met collega Paul De Cort zullen we daarnaast een gesprek organiseren met afvaardigingen van leerlingen van alle scholen en hun directies om te leren van elkaar en te bekijken wat we samen kunnen doen. Ik vind het heel mooi dat jongeren op die manier ook zelf hun steentje willen bijdragen.”