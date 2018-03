Kleine Grote Helden 17 maart 2018

Elke Tienenaar tussen 7 en 14 jaar die het verdient om gevierd te worden als een held omdat hij of zij iets doet wat erg veel moed, doorzettingsvermogen of tijd en moeite vraagt, kan genomineerd worden als een Kleine Grote Held. Uit de genomineerde Tienenaars kiest de jeugddienst enkele Kleine Grote Helden die op een leuke manier in de kijker gezet worden met onder meer leuke bekers die gemaakt werden door de leerlingen van ART. Alle informatie is te vinden op www.tienen.be/kleinegrotehelden. (VDT)