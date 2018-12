Klacht tegen gestolen brommer in PISO vdt/vdwt

01 december 2018

13u10 0

De dochter van Karla Smolders reed donderdag op haar bromfiets Wallaroo naar school, het PISO Tienen. Zoals altijd parkeerde ze haar voertuig in de grote ondergrondse parking en deed dit op slot. Na schooltijd bleek de bromfiets spoorloos verdwenen. Karla diende klacht in bij de politie. Die zegt dat er vier camera’s in de ondergrondse garage hangen, maar de beelden waren te onduidelijk om iets te onderscheiden. “Dit verbaast mij zeer”, reageert Karla. “Ik leg mijn vertrouwen volledig in de school die heel goed beveiligd is en toch gebeurt zoiets.” De leerlingen kunnen enkel binnen met een pasje, dat gecontroleerd wordt door een opzichter. Als iedereen binnen is, wordt de poort gesloten. Bezoekers kunnen zich enkel aanmelden bij het onthaal. “Dat laat het vermoeden dat de dader iemand van binnen de schoolmuren moet geweest zijn. Wij zijn geheel in orde met de inschrijving van de bromfiets, maar de wet op privacy maakt dat wij niet mogen weten wie de dader is.”