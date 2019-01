Kjell Coel is de nieuwe voorzitter van sp.a Tienen vdt

28 januari 2019

09u38 0

De sociaal democraten in Tienen verzamelden in de Buksboom in Bost voor hun Nieuwjaarsdrink. Onder het goedkeurend oog van Bruno Tobback werd de nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Na twee jaar neemt voormalig schepen David Geladé afscheid van zijn rol als voorzitter en geeft hij de fakkel door aan Kjell Coel. Kjell Coel kreeg met zijn bestuur deze week de steun van de Algemene ledenvergadering. Hij vormt een team met Pascale Grootjans ( ondervoorzitster ), Paul Baert ( secretaris ), Marc Ylen ( schatbewaarder ) en Philippe Boone ( politiek secretaris ). “Vandaag staan we weer op een keerpunt. We slaan de bladzijde van 2018 om en kijken met veel goesting vooruit naar de komende weken en maanden”, aldus kersvers voorzitter Kjell Coel. “We leven in nieuwe tijden. Tijden waarin zekerheden verdwijnen en nieuwe uitdagingen zich aandienen, maar ook nieuwe kansen. Nieuwe kansen voor nieuwe oplossingen en nieuwe zekerheden. Hiervoor hebben we durf, lef, goesting of creativiteit nodig. Dit moet de brandstof en de basis worden voor het verdere plan dat gestoeld is op drie pilaren : ideeën genereren binnen en buiten onze vertrouwde omgeving, investeren in mensen en hen ondersteunen en de verandering ook beheren. We gaan met Jan en alleman en de hele achterban tonen dat het veel socialer kan.”

