Kiwanis-jongeren voor goede doel 16 maart 2018

02u38 0

Kiwanis Young Professionals Tienen heeft de opbrengst van hun activiteiten van 2017 aan het goede doel geschonken. Ze doneerden 600 euro aan Amber VZW en 250 euro aan CoCopus vzw. Eerder in 2017 reikten ze al aan cheque uit aan de Deboeshoeve, de zorgboerderij uit Hakendover ter waarde van 1.700 euro. Past-Voorzitter Jonas Michiels is opgetogen over het afgelopen werkingsjaars: "Ondanks het korte bestaan van onze club, kunnen we toch al terugblikken op enkele succesjaren. Jaar na jaar blijft de club groeien en behalen we hogere opbrengsten." De eerstvolgende grote activiteit is de afterworkparty in de Opera Bar in Tienen op 19 april.





(HCH)