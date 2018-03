Kiwanis jongeren steunen goede doel 20 maart 2018

Kiwanis Young Professionals Tienen overhandigde de opbrengst van hun activiteiten van 2017 aan het goede doel. Ze doneerden 600 euro aan Amber vzw en 250 euro aan CoCopus VZW. Eerder in 2017 reikten ze al een cheque van 1.700 euro uit aan de Deboeshoeve, de zorgboerderij uit Hakendover. Voorzitter Jonas Michiels is tevreden over het afgelopen werkingsjaars. Op 19 april is er een afterworkparty in de Opera Bar in Tienen. Op 4 mei volgt een quizavond - de eerste editie - in De Manège.





(VDT)