Kirsten De Coninck schrijft eerste roman 05 juni 2018

02u43 0 Tienen Afgelopen zaterdag werd in het voormalige College in Tienen aan de Broekstraat de eerste roman van Kirsten De Coninck uit Hoegaarden voorgesteld en ingeleid door Johan Op de Beeck, voormalig VRT-journalist. 'Flirten met de hemel', luidt de titel van deze roman.

Kirsten De Coninck (1973) altijd creatief geweest, en al van in de lagere school schreef ze poëzie en kortverhalen. "Maar dat is nooit gepubliceerd en die dingen liggen nog bij mijn ouders op zolder. Twee jaar geleden moest ik voor mijn werk een boek schrijven over 'Geweldloze communicatie' en zo kreeg ik de smaak weer te pakken. Ik heb meer dan een jaar geschreven aan mijn roman die uitgegeven wordt bij Het Punt. "Flirten met de hemel' brengt het verhaal van drie mensen die een drama meemaakten in de Italiaanse Dolomieten. Een nieuwe reis brengt heden en verleden angstvallig bij elkaar. Eén van de hoofdpersonages is de berggids, een flirterige man die beslist zijn verleden achter zich te laten en zijn liefde naar de bergen te laten uitgaan. Ikzelf heb trouwens een voorliefde voor bergen, want ik ben nu al aan mijn volgende roman bezig en die speelt zich af in de Alpen." In het Oude College is iedereen welkom en zal Kirsten haar boek signeren. 'Flirten met de Hemel' kost 21 euro, telt 346 blz en werd gepubliceerd bij Het Punt. Verkrijgbaar in alle boekhandels. (HCH)