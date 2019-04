Kindjes leren soep maken Christian Hennuy

07 april 2019

Op donderdag 11 april van 8.30 uur tot 12 uur organiseert het Huis van het Kind, aan het speelpunt Aarschotsesteenweg 1 in Tienen, een activiteit waarbij de allerkleinsten samen met hun ouders of grootouders terecht kunnen. De doelgroep zijn kinderen tot 3 jaar. Op 11 april gaan de kindjes spelen en soep maken. Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig. Info: 0492/18.32.37