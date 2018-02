Kinderen spetteren erop los 08 februari 2018

Zo'n 120 leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar hebben gisteren hun hartje opgehaald tijdens Zwemspetters in zwembad de Blyckaert. De Sportdienst organiseerde tien verschillende zwemproeven. "We doen dit ter promotie van het zwemmen en zeker om de leerlingen een goed gevoel te geven bij hun zwembadbezoek", zegt organisator Wim Bartolomees. "Jaren geleden hadden we zwemkampioenschappen, maar daar zijn we van afgestapt, omdat we alleen nog zwemmers van zwemclubs aantrokken. Nu bij de Zwemspetters zijn er kinderen bij die zelfs nog niet zo goed kunnen zwemmen."





Om de 10 minuten schoven de kinderen door naar de volgende activiteit. Dit jaar was bij de proeven ook de duikput ingeschakeld. De kinderen konden zo naar het venster van de cafetaria zwemmen in de put. Nadien konden ze zich opwarmen bij de junglesprong, netbal, een vlottentocht, een onderwaterparcours, een hindernissenparcours en zwemmen op knuffeldieren.





(HCH)