Kinderen laten ‘vriendschapstattoo' zetten voor jeugdboekenmaand Christian Hennuy

03 maart 2019

13u42 0 Tienen Vriendschap. Dat is het centrale thema van de jeugdboekenmaand. In de Tiense stadsbib konden kinderen zaterdag al geheime boodschappen voor hun vrienden achterlaten op een wand en een vriendschapstattoo laten zetten.

In de Tiense stadsbibliotheek werd de jeugdboekenmaand rond vriendschap met succes geopend. Op de benedenverdieping vinden de bezoekers een hele maand lang de tentoonstelling tentoonstelling ART BAK, met werken rond het thema ‘vriendschap’ door leerlingen van de ART-academie. Vooral de jeugd vond bij de opening de weg naar de eerste verdieping, waar animatie voorzien was. “Sommigen lieten een vriendschapstattoo zetten of maakten vriendschapsbandjes. Hier ligt ook nog een vriendschapssjaal, een breiwerk geïnspireerd door de affiche van de vriendschapsmaand. Wie wil, kan er de hele maand aan verder breien”, aldus medewerkster Tilda.

Schoolkinderen kunnen na de krokusvakantie in de bibliotheek terecht voor het bibspel, en 62 klassen komen nog over de vloer om 29 auteurslezingen bij te wonen door elf bekende auteurs, waaronder Jan de Kinder en Stefan Boonen. De vriendschapsmaand loopt tot 31 maart.