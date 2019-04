Kinderen kunnen leren fietsen onder begeleiding Kristien Bollen

01 april 2019

17u15 3 Tienen De Tiense sportdienst en de ILV Sportregio Getevallei organiseren op zaterdag 4 mei ‘Kijk! Ik fiets!’ in het sportcentrum Houtemveld. De opzet is kinderen van 4 tot 7 jaar op een prettige en veilige manier zonder steunwieltjes te leren fietsen met de hulp van ervaren monitoren en de actieve begeleiding van de (groot)ouders.

Van 10 tot 12 uur of van 13.30 tot 15.30 uur kunnen 4- tot 7-jarigen in het sportcentrum Houtemveld veilig leren fietsen op twee wielen. Elke deelnemer moet zelf een fietsje zonder steunwieltjes (indien mogelijk met bagagerekje) en een fietshelm meebrengen. De kinderen dienen bijgestaan te worden door één volwassene die best over een goede conditie beschikt. Kinderen leren fietsen is heel plezierig, maar het vraagt toch wel enige inzet van de begeleider.

Wie er dit jaar bij wil zijn, dient zich vooraf in te schrijven bij de dienst sport (tel 016 80 48 88, sport@tienen.be). Deelnemen kost 5 euro. Er worden maximaal 20 inschrijvingen per halve dag aanvaard. Snel zijn is dus de boodschap!

‘Kijk! Ik fiets!’ wordt door de ILV Sportregio Getevallei ook in Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw georganiseerd. Voor meer informatie kan men terecht op www.sportregiogetevallei.be.

