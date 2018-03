Kinderen helden voor een dag 26 maart 2018

Kinderen tussen 7 en 14 konden afgelopen zaterdag even de held uithangen. De jeugddienst organiseerde een Heldenstieldag, waarbij kinderen hun droomjob van dichtbij konden beleven, zoals dierenarts, kok of politieagent. "Deze professionals in Tienen zijn immers ook helden, die elke dag het beste van zichzelf geven", aldus Sophie Heylen van de jeugddienst.





De brandweerkazerne van Tienen trok veruit de meeste belangstelling. 39 kinderen mochten zich in een pak met helm hijsen, keken binnen in een bluswagen en gingen met de brandladder mee omhoog. "Maar uiteindelijk komen ze allemaal voor de spuit", lacht vrijwilliger Davy Rummens, die zijn handen vol had met de jonge enthousiastelingen. Als slotstuk van de middag mochten de kinderen allemaal een eindje met de brandslang spuiten. De Heldenstieldag werd gehouden in de aanloop naar het Heldenland, een avontuurlijke speeltuin die Ketnet aan het bouwen is op het Martelarenplein. Dit voorjaar wordt hij geopend. (VDWT)