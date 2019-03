Kinderen De Wijsneus gaan weer aan de slag in de schooltuin vdt

29 maart 2019

In De Wijsneus werd een natuurlijke speel- en leertuin De Tuin der Wijzen aangelegd. Die wordt onderhouden door de leerlingen zelf via een leerlijn. De kleintjes harken bijvoorbeeld het zand en de groteren vlechten de wilgenhutten in. “Na de winter moest de haag rond het voetbalveldje wat versterkt en de kerselaar vernieuwd worden”, zegt directeur Hilde Marijns. “Onze kinderen van het vierde leerjaar hebben dit helemaal in orde gebracht samen met een lieve opa en hun meester.”