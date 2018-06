Kijkdagen ART-academie 14 juni 2018

De Academie Regio Tienen (ART) zet haar deuren wagenwijd open. Kom de ateliers bezoeken en het werk van de leerlingen, zowel beeldende als audiovisuele kunsten, bewonderen.





Er zijn ook rondleidingen door docente An Baeckelmans. De kijkdagen in het Vrijetijdscentrum aan het Sint-Jorisplein vinden plaats op zaterdag 16 juni van 14 tot 18 uur en op zondag 17 juni van 10 tot 18 uur. Op beide dagen is er om 15 uur een rondleiding. (HCH)