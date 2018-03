Kick-off Atelier X in Oud College 19 maart 2018

In het Oud College in de Broekstraat In Tienen werd dit weekend de kick-off van Atelier X en het project 'Bringing Earth to a Sinking Island' gegeven. Tienen wordt letterlijk en figuurlijk naar de architectuurbiënnale van Venetië gebracht.





Atelier X is een collectief van Peter Van Impe (architect AST77), An Roovers (kunstenares keramiste) en Steven Massart (architectuurfotograaf). Drie Tienenaars die met een kritische blik kijken naar de maatschappij waarbinnen ze functioneren en in interactie met mekaar en andere burgers zoeken naar mogelijke transities voor hun stad. Ze willen begrijpen welke stedelijke onderstromen er zijn en trachten deze om te zetten in sterke vernieuwende stedenbouwkundige concepten. Niet enkel dit weekend maar ook in de loop van volgend jaar houden ze op deze locatie met hun pop-upatelier workshops en lezingen.





"Een ideale locatie heel dicht in het centrum en dus niet weggestoken in een of andere garage. Met deze 'denktank' kan het een broedplaats worden van ideeën om de bouwblokken van onze stad aangenamer aan te kleden en om te tonen welke rijkdommen we in onze stad hebben", klinkt het. Niet enkel Atelier X was al van de partij, bezoekers konden niet enkel ambassadeur worden van een van de 52 bouwblokken die zullen gemaakt worden met echte Tiense klei, maar ook genieten van een heerlijke Climax of Census van brouwerij Hoplinter, die er vanaf juli met een nieuw concept zal klaarstaan. (KBG)