Kevin en Stephan stappen Dodentocht voor Amélie 22 juni 2018

02u50 0

Vorig jaar stapte Stephan Porton uit Bost zijn eerste Dodentocht ten voordele van de Mediclowns Hageland. Dit jaar zet hij samen met Kevin Kinnaer uit Walshoutem zijn beste beentje voor ter ondersteuning van de 8-jarige Amélie, een meisje uit Willebringen (Boutersem), dat lijdt aan het ongeneeslijke Epidermolysis bullosa (EB).





EB is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep van zeldzame, erfelijke aandoeningen waarbij er blaren ontstaan bij de minste wrijving of aanraking op de huid maar soms ook op de slijmvliezen. De vzw Debra zet zich in voor meer onderzoek naar deze ziekte. "De mama van Amélie is een collega van mij en zij vertelt regelmatig over de hoge kosten die gepaard gaan met de verzorging van haar dochter", vertelt Stephan. "Ik wil graag mijn steentje hierin bijdragen. Tegelijk wil ik de ziekte meer in beeld brengen. Dit is geen vieze of besmettelijke ziekte, zoals vele mensen misschien verkeerdelijk denken. Amélie is gewoon een jong meisje, dat wil spelen en ravotten."





Kevin en Stephan lieten duizend flyers drukken, die uitgedeeld worden bij tal van handelszaken in het Hageland en het Leuvense en bij bedrijven die dit goede doel mee ondersteunen. "We hopen dat zoveel mogelijk mensen een kleine bijdrage willen leveren", zeggen Stef en Kev, zoals ze zichzelf noemen op hun Facebookpagina. "Je kan altijd storten op de rekening van Amelicious BE47 3634 8072 6380 met de vermelding DOTO2018." (VDT)