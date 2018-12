Kerstwandeling met wandelclub Christian Hennuy

12 december 2018

De wandelclub Hoegaarden organiseert haar jaarlijkse kerstwandeling in Tienen. De wandelaars komen samen aan het voormalige Suikermuseum van Tienen en starten om 14 uur met de jaarlijkse Kerstwandeling op zaterdag 15 december. De wandeling loopt tot 17 uur. Deelname is gratis. Info: 0477/30.99.39, of wandelclub.hoegaarden@gmail.com