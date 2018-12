Kerstmarkt om windhonden uit verschrikking te redden Christian Hennuy

13 december 2018

In OC De Koepel in Goetsenhoven wordt op zaterdag 15 december van 11 tot 18 uur een Kerstmarkt georganiseerd t.v.v. vzw Greyhounds in Nood Belgium, en dit in het teken van de Warmste Week. “Wij zoeken families om in Spanje mishandelde windhonden te adopteren. Die windhonden worden in Spanje beschouwd als een soort afvalproduct, en wij vangen ze daar op en verzorgen ze”, zegt Els Lernout, regioverantwoordelijke voor Greyhounds in Nood Belgium. “Op de Kerstmarkt worden bezoekers met honden niet vergeten, want voor hen staat een uitgepijlde wandeling van 3 kilometer klaar”.

In Spanje worden windhonden gekweekt voor jachtwedstrijden, waar zwaar op gegokt wordt. “Die honden krijgen meer slaag dan eten en ze kunnen maar winnen tot hun vierde jaar. Als ze niet meer winnen, worden de gelukkigste op straat gegooid. Maar de meeste worden mishandeld. Galgueros, zo worden die eigenaars van de Spaanse windhonden of galgos, genoemd. Ze breken de poten van afgedankte dieren, hangen ze op in bomen, slaan ze gewoon dood, knippen oren en neus af, of steken de dieren in brand. En ze doen dan voor de ogen van nog jonge honden, zo met de boodschap dat als ze hun best niet doen hen hetzelfde zal overkomen. De galgos worden ook gebruikt als lokaas voor haaien, en je kunt zelfs in het centrum van Madrid galgueros vinden die hun honden met batterijzuur overgieten. Die wreedheid ligt een beetje in hun traditie in Spanje, zoals bij stierengevechten. Bij de jongere generatie gaat het iets beter”, vertelt Els. De organisatie Greyhounds in Nood Belgium, bestaat 23 jaar en wordt geleid door Mireille Broeders. Ondertussen werden al meer dan 8000 honden naar België overgebracht. “We werken in Spanje samen met een grote refuge waar zich steeds meer dan 550 windhonden bevinden. We hebben daar een kleine kliniek om de dieren te verzorgen. In die refuge worden de dieren eerst in quarantaine geplaatst, en daarna worden ze opgelapt bij ons, gesteriliseerd en klaar gemaakt voor adoptie. De mensen kunnen zelf via een website hun hond kiezen, maar wij screenen iedereen”, aldus Els Lernout. Zo adopteerden Ann Grammet en Nancy Mottet uit Tienen twee windhonden. Uiteraard werken ze mee aan de organisatie van de kerstmarkt. Nancy: “We hadden voordien al een hondje gehad, maar we hebben drie jaar gedaan over de beslissing voor een windhond. Ik was eens bij zo’n hond gaan babysitten en dat was enorm meegevallen. In 2013 haalden we onze Sam naar Tienen. Die doet het heel goed en is een echte waker. In 2016 kwam Thor erbij. Die was al in België, bij een oud vrouwtje die er niet meer voor kon zorgen. Het zijn heel gemakkelijke dieren. Ze passen zich uitzonderlijk goed aan en zijn nooit agressief”. Op de Kerstmarkt van zaterdag 15 december in OC De Koepel zullen er 17 standen zijn, met eten, drinken, cadeautjes voor de kerst, en kerstknutselen voor kinderen. Er is een vrije hondenwandeling voorzien en er loopt een tombola met een TV-toestel als hoofdprijs. De opbrengst gaat naar de verzorging van windhonden in Spanje. Info: els.lernout@ginb.be, of www.greyhoundsinnood.be