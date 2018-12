Kerstmarkt in ‘t Prieeltje



Christian Hennuy

10 december 2018

14u53 1

Op zaterdag 15 december vanaf 17 uur is er in ’t Prieeltje aan de Hollestraat 2 in Hakendover een Kerstmarkt. Het wordt een gezellige Kerstopendeur in een sfeervol decor. Er zijn lekkere hapjes en drankjes voorzien en er worden spulletjes verkocht ten voordele van ’t Prieeltje, een dagverblijf voor kinderen met een meervoudige handicap. Uiteraard is de Kerstman ook van de partij. Voor de kinderen is er een knutselactiviteit gepland. Eerder op de dag van 13 tot 17 uur kan met deelnemen aan de Kerst-run ten voordele van ‘t Prieeltje, georganiseerd door het Joggers Team Tienen. Het gaat om een initiatief in het kader van De Warmste Week. Het parcours is 1 km lang met start in ’t Prieeltje. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro, ter plaatse te betalen. Of men nu 1 km of 42 km loopt, iedereen is welkom: wandelaars, rolstoel-wandelaars, slenteraars en supporters. Info: prieeltje@prieeltje.com, 016 /78.97.89 of www.prieeltje.com