Kerstmarkt aan Toreke en Mozartplein Christian Hennuy

12 december 2018

Op vrijdag 14 december van 16 tot 21 uur, op zaterdag 15 december en zondag 16 december van 14 tot 21 uur, is er aan het Torekesplein en het Mozartplein een gezellige kerstmarkt in het teken van Wintermagie. Proef van verkwikkende jenevers, warme chocolademelk en hartige hapjes en maak een keuze uit originele geschenkjes voor onder de kerstboom. Kinderkoor Kikoti en de Christmas Carol Singers zorgen voor de sfeer en een ritje maken met de arrenslee van de Tiense koetsiers is mogelijk. De Tiense Bakkersbond haalt drie dagen versgebakken totemannen uit de houtgestookte oven op het Torekesplein. En natuurlijk is er ook de vaste afspraak met de Kerstman. In zijn prachtig versierde huis in het voormalige Suikermuseum mogen brave kindjes met hem op de foto en krijgen ze een lekkere verrassing.