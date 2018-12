Kerstfeest met de kerstvrienden Christian Hennuy

22 december 2018

Op dinsdag 25 december is er ‘Kerstfeest met de kerstvrienden’ in een verwarmde feesttent op het versierde Dorpsplein in Kumtich met een jeneverbar, warme chocomelk, koffie, pannenkoeken, glühwein, frisdrank, soep. Van 14.30 tot 17 uur komt de kerstman geschenkjes uitdelen. Er zijn ook rondritjes met de Tiense Koetsiers en hun boerenpaarden met de paardentram.