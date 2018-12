Kerstekind Ellis May bezorgt ouders onvergetelijke dag Kristien Bollen

25 december 2018

In de kraamafdeling van het regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Tienen werd deze namiddag een kerstekindje geboren. Mama Wendy Degreef (41) en papa Peter Baeten (37) uit Kumtich uit Tienen hadden hun Kerst even anders voorgesteld. Hun dochtertje was uitgerekend voor 30 december. Door een kleine complicatie moest Wendy sinds zondagavond al in het ziekenhuis blijven. “Dat ze eerder ging komen, was toen al wel duidelijk, de traditionele kerstavond bij mijn ouders moesten we dus maar schrappen. Toch was het nog onverwacht, maar plots ging het deze middag snel. Ellis May (de naam verwijst subtiel naar de grootmoeders die beiden de naam Maria dragen, red.) kwam iets na 13 uur ter wereld . Een mooier kerstcadeau konden we ons niet wensen.” Een flinke gezonde dochter voor het gezin dat al een zoontje van bijna drie heeft. Al hebben de mama en papa wel iets met speciale dagen. “Boaz is geboren op 14 februari, Valentijn. Een Kerst-zusje maakt ons gezin compleet”, lachen de trotse ouders.