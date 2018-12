Kerstconcert voor Mensen in Nood



Christian Hennuy

10 december 2018

14u56 1

Op zondag 16 december om 15 uur is er in de Sint-Germanuskerk een sfeervol Kerstconcert opgedragen door de Hagelandse Blaaskapel Oplinter. Walter Maho en Tim Briesen zorgen voor de stemmige liederen. Dit concert wordt ingericht ten voordele van “Mensen in Nood” en vindt plaats in de kerk aan de Veemarkt in Tienen. De werkgroep “Mensen In Nood”, die zorg draagt voor kansarmen in Tienen, bestaat 32 jaar. Dit jaar gaat de aandacht naar “Geef aan alle mensen een wereld waar het goed is om te leven en te wonen”. De toegang is gratis maar een vrije gift is mogelijk. Men kan het initiatief ook steunen op rekeningnummer BE 98 0682 2729 7093 MIN Veemarkt 36, 3300 Tienen.