Kerstconcert met Tiense Strijkers Christian Hennuy

07 december 2018

Op vrijdag 21 december om 20 uur geven de Tiense Strijkers hun jaarlijks kerstconcert in de Sint-Gilliskerk in Kumtich. Na Vissenaken en Grimde is nu de Tiense deelgemeente Kumtich de locatie voor het derde Kerstconcert van Tiense Strijkers. Zij vullen de avond met sfeervolle muziek, van klassiek tot de gekende kerstmelodieën, aangevuld met een aantal verrassende solo’s. Naast strijkers zullen dit jaar ook andere instrumenten op de voorgrond treden. Na afloop trakteert het strijkersorkest op een ‘hartverwarmend’ drankje. Toegang: 8 euro in voorverkoop, 10 euro aan de kassa. Reservaties: info@tiensestrijkers.be of www.tiensestrijkers.be