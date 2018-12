Kerst-run voor Prieeltje Christian Hennuy

02 december 2018

Op zaterdag 15 december, van 13 tot 17 uur organiseert het Joggers Team Tienen, onder impuls van voorzitter Fred Depré, in samenwerking met de sportraad van Tienen een Kerst-run ten voordele van ‘t Prieeltje. Het gaat om een initiatief in het kader van De Warmste Week. Het parcours is 1 km lang en de start bevindt zich in ’t Prieeltje aan de Hollestraat 2 te Hakendover. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro, ter plaatse te betalen. Of men nu 1 km of 42 km loopt, iedereen is welkom. Men is niet verplicht te ‘runnen’. Ook wandelaars, rolstoel-wandelaars, slenteraars en supporters zijn welkom. Wie dorst heeft, kan terecht in de kerstbar van ’t Prieeltje. Voor wie honger heeft, zijn er hotdogs en fruit. Om 17 uur start de kerstopendeur van ’t Prieeltje. Joggers die er op 15 december niet geraken, kunnen de week daarna nog altijd deelnemen aan de warmathon en ‘t Prieeltje als goed doel kiezen. Info: prieeltje@prieeltje.com, 016 /78.97.89 of www.prieeltje.com