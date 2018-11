Kerst doet haar intrede in het Hageland vdt

16 november 2018

18u11 0

Het is nooit te vroeg om aan de kerstversiering te starten. Dat moet ook Patrick Derutter gedacht hebben. Zijn woning aan de Aarschotsesteenweg staat nu al te schitteren in het licht van de vele kerstlampjes. “Dit jaar zijn we er inderdaad vroeger bij dan ooit”, aldus Patrick. “Dat heeft vooral te maken met het feit dat ik me engageer voor het carnavalsleven. Ik wilde voor de start van de bals klaar zijn met de kerstversiering.” Patrick maakt er al twintig jaar een erezaak van om zijn huis en zijn tuin uitgebreid te versieren. Dit jaar is het wat minder. Vorig jaar hielden de sterke wind en sneeuwval namelijk lelijk thuis bij Patrick. De boom met lichtjes was weggewaaid en de kerststal lag ondersteboven. Maar aan stoppen denkt Patrick niet. “Heel wat mensen kijken elk jaar opnieuw uit naar het lichtspektakel en we kunnen hen toch niet teleurstellen!”