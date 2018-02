Kermis tot en met zondag open 16 februari 2018

De kermis van Tienen is nog tot en met zondag te bezoeken. Bevoegd schepen Ine Tombeur (N-VA) is alvast enthousiast over de opkomst en de organisatie. "Het eerste prikkelarm moment was zeker een schot in de roos. Twee uur lang werd het geluid en de verlichting aangepast voor kinderen en jongeren die gevoelig zijn aan te veel prikkels. We kregen heel wat positieve reacties hierop. Als het van mij afhangt, komt er op de junikermis zeker nog een prikkelarm moment." (VDT)