Kermis in concurrentie met wereldbeker PLAATSMEESTER JOS PEETERS BEGINT AAN ZIJN LAATSTE EDITIE CHRISTIAN HENNUY

15 juni 2018

02u38 0 Tienen Op vrijdag 15 juni om 18 uur is er de officiële opening van Tienen kermis door het stadsbestuur. "Dit jaar zullen we moeten opboksen tegen de wereldbeker voetbal, maar we zijn er klaar voor", zegt Steve Severeyns, voorzitter van de foorkramers. Voor plaatsmeester Jos Peeters wordt het alleszins de laatste Tienen kermis.

"Ik ben nu al 7 jaar plaatsmeester, zowel voor de kermissen als voor de markten in Tienen en het is welletjes geweest. Ik word nu 73 en ga mij nog alleen met de markt in Aarschot bezig houden. De laatste tijd waren er heel wat problemen in Tienen, vooral rond de verschuivingen van de markten. En ik heb ook niet graag dat er wordt gebeld met politici om achter mijn rug plaatsverschuivingen te regelen. Het gaat trouwens overal wat minder met de markten. Er vallen marktkramers af, maar er komen geen meer bij", aldus Jos Peeters. "Voor deze kermis hebben we ook heel wat problemen gehad door het in laatste instantie afhaken van een zestal attracties. Er waren er 46 voorzien en uiteindelijk zullen er 43 staan, omdat we toch een paar vervangers vonden. Het stramien van de kermis blijft hetzelfde. Er zijn wel geen nieuwe attracties want in de zomer is de concurrentie met grote kermissen als Antwerpen moordend, maar er staan er toch grote opgesteld, zoals de Free Style, Extasy en Movie Star. We werden ook verplicht de levende paardjes te verhuizen, omdat ze volgens de politici en drukkingsgroepen te veel hinder hadden van nabijgelegen attracties. Ze zijn dus van de Kalkmarkt naar de Heldensquare moeten verhuizen, hoewel ze voordien zonder problemen 30 jaar op dezelfde plaats gestaan hebben. Sommigen hebben zelfs gepoogd om die paarden definitief weg te krijgen", vertelt Jos.





Kramen versieren

"We zullen afwachten wat het geeft want Tienen kermis valt gelijk met de wereldbeker. We proberen wel onze kramen mee te versieren met de kleuren van de Rode Duivels, of zelfs een T-shirt aan te trekken om in de wereldbekersfeer te blijven, maar het blijft concurrentie. We hebben alleszins een mooi programma samengesteld, met het optreden van Sam Gooris, de beertjesregen, onze tombola, de ontvangst van gehandicapte kinderen, enzovoort", aldus voorzitter Steve Severeyns. Er wordt ook op maandag 18 juni van 18 tot 20 uur een prikkelarm moment ingevoerd op de kermis voor personen die last hebben van het lawaai en de lichtflitsen. Niet alle foorkramers zijn daarvoor gewonnen. "Personen die er niet tegen kunnen, komen gewoon niet naar de kermis. Een kermis met licht uit en zonder muziek is een dooie boel, daar komt niemand op af. Maar het is een modeverschijnsel dat overal wordt ingevoerd", besluit Jean Busch, uitbater van een oliebollenkraam.