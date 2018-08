Kermis en schaapdragers 07 augustus 2018

Op dinsdag 14 augustus is het kermis in Oorbeek, de kleinste deelgemeente van Tienen , aan de Begijnenstraat. Van 14 tot 17 uur is er levend voetbal, van 14 tot 18 uur kinderanimatie, van 18 tot 18.30 uur Miek 25 Hip Hip, van 19 tot 20 uur Banton, van 20 tot 22.15 uur Oorbeek Zingt, en om 22.30 uur discobar. Om 13 uur wordt een preselectie georganiseerd van de deelnemers aan de aflossingswedstrijd De Lazuur van Tienen.





De organisatie zoekt 10 schaapdragers tussen 5 en 80 jaar, bekwaam om 400 meter te lopen met een schaap van 4 kilogram. (HCH)