Keienhof moet op zoek naar een nieuwe directeur vdt

15 januari 2019

11u54 0

Het woonzorgcentrum Keienhof zit momenteel zonder directeur. Lieslot Mahieu heeft na een jaartje dienst ontslag genomen. “Dat klopt”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Zij heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging. Momenteel zijn we volop bezig met haar opvolging. Uiteraard wordt de continuïteit in het Keienhof verzekerd. We kunnen daarvoor ook rekenen op de bestaande expertise en know-how. In 2019 nemen we de tijd om de koppen bij elkaar te steken over de beleidsplanning en de best mogelijke dienstverlening aan onze burgers door al onze diensten. Zorg is en blijft een belangrijke uitdaging in onze stad en regio.”