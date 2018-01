Keienhof krijgt gloednieuwe keuken STUDIEBUREAU ZOEKT NIEUWE UITBATER DIE MEE WIL INVESTEREN VANESSA DEKEYZER

02u29 0 Foto Vanessa Dekeyzer Bram Delvaux, OCMW-voorzitter, samen met de nieuwe directeur ouderenzorg Lieslot Mahieu in de keuken, die aan vernieuwing toe is. Tienen Woonzorgcentrum Keienhof krijgt een spiksplinternieuwe keuken. De huidige is dringend aan vervanging toe. Nu moet er nog uitgezocht worden wie de beste deal kan voorleggen en met welke uitbater het OCMW in zee gaat. "Een studiebureau leidt dat proces in goede banen", aldus OCMW-voorzitter Bram Delvaux (Open Vld).

Zo'n 400 maaltijden worden er per dag in de OCMW-keuken bereid, maar die heeft intussen zijn beste tijd gehad. "Bovendien loopt het contract met Medirest, dat vandaag instaat voor de uitbating, tegen eind dit jaar af. We moeten dus nu al in actie schieten om een nieuwe partner te zoeken, die eventueel mee wil investeren om de nieuwe keuken te bekostigen", aldus Delvaux.





Nieuwe assistentiewoningen

De kok en hulpkok van de grootkeuken staan overigens niet alleen in voor de maaltijden van de 89 bewoners van het Keienhof. "Medirest gebruikt de keuken ook om haar andere klanten in de regio te bevoorraden", zegt kersvers directeur ouderenzorg Lieslot Mahieu (29), die de plaats inneemt van de gepensioneerde Geert Roggen. Ook de bewoners van de dertig nieuwe OCMW-assistentiewoningen naast het woonzorgcentrum, die in april officieel geopend zullen worden, kunnen in de toekomst smullen van de maaltijden bereid in het Keienhof. "We willen nog meer naar buiten treden en inwoners van Kumtich die daar nood aan hebben een maaltijd aanbieden, net als aan de familie van bewoners en ga zo maar door. Maar dat moet uiteraard nog besproken worden met de nieuwe partner."





Eten is een feest

Het belangrijkste criterium voor het vinden van een geschikte partner? Lekker, kwaliteitsvol eten. "We willen verse gerechten aan onze bewoners serveren en dat kan best met een eigen keuken met daarin eigen personeel", zegt directeur Mahieu. "Je mag niet vergeten dat het eetgebeuren voor onze residenten heel belangrijk is. Het moet voor hen een feest zijn om aan tafel te gaan. Zo bieden wij 's ochtends steeds een uitgebreid ochtendbuffet met maar liefst vijftien soorten beleg aan. Dat is altijd een groot succes!"





Gerechten aanpassen

Verder moet de nieuwe chef kunnen inspelen op speciale behoeftes van de bewoners. "Een eigen keuken is praktisch omdat je gerechten steeds kunt aanpassen. Denk maar aan diabetici of mensen met een aangepast dieet", zegt Mahieu. "Maar ook als bijvoorbeeld de helft van de bewoners griep krijgt en er stoverij op het menu staat, passen we dit aan." Over de kostprijs van de nieuwe keuken is nog geen duidelijkheid.