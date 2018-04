Keepersschool bestaat 10 jaar 10 april 2018

Tien jaar geleden startten Patrick Kempeneers en Pascal Beeken, de Tiense Keepersschool, een sociaal-sportief project, omdat kleine clubs indertijd niet de mogelijkheid hadden voor keeperstrainingen. "We hebben nu zopas een paasstage georganiseerd op de terreinen van Crossing Vissenaken, met deelname van meer dan 50 jongeren. We doen dit tweemaal per jaar. Er was zelfs een deelnemer bij uit Brugge. Veel jongeren komen hier elke keer naartoe, al zes of zeven jaar lang. We geven ook nog tweemaal per jaar gedurende 8 weken een training voor doelmannen."





(HCH)