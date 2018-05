Kapellekesfeesten brengen buurt samen 18 mei 2018

Rond de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steenkapel in Grimde, een uniek stukje Tiens erfgoed uit 1331, vond de elfde editie van de Kapellekesfeesten plaats. Ondersteund door vele buurtbewoners maakten Ivan Bruers en Karin Pieck er opnieuw een succes van met optredens van Ben en de Monica's en Duo Nostalgia en met een eucharistieviering waarop de leden van de Confrérie van Sincte Moor, getooid in hun prachtige rode mantels, hun belofte om zich voor de kapel te engageren, vernieuwden. "We hopen deze jaarlijkse feesten nog vele edities verder te kunnen zetten, want het brengt de buurt hier telkens massaal samen", besluit Ivan.





(VDT)