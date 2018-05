Kandidatenlijst Open Vld goedgekeurd 28 mei 2018

02u38 0 Tienen De leden van Open Vld Tienen hebben de ontwerpkandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd.

"Het is een sterke lijst geworden met stuk voor stuk gedreven én bekwame mensen die keihard willen werken aan een betere stad", zegt OCMW-voorzitter en schepen Bram Delvaux, die de lijst trekt, gevolgd door OCMW-raadslid Rita Vanlangendonck, schepen Eddy Poffé en raadslid Peter Loosen. Fractieleider Bert Valkeniers en vaste waarde Josette Wagemans duwen de lijst. "We rekenen op de steun van de kiezer om de nieuwe richting die de stad is ingeslagen, verder te zetten", aldus Bram Delvaux."Maar er is nog een lange weg te gaan om Tienen weer op de kaart te zetten. Daar willen we de komende zes jaar een voortrekkersrol in nemen. We gaan niet alleen voor een sterk resultaat, maar vooral voor een beter Tienen. Een Tienen waar iedereen zich thuis en veilig voelt, waar het goed is om te wonen, te werken, te winkelen en te ontspannen." Binnenkort maakt de partij haar verkiezingsprogramma bekend. (VDT)