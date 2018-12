Kandidaten op lijst Vlaams Belang Tienen zijn niet welkom bij het ABVV vdt

12u07 0 Tienen Joël Dereze, lijsttrekker bij Vlaams Belang Tienen, is niet te spreken over het feit dat twee personen die op de VB-lijst stonden voor de gemeenteraadsverkiezingen niet langer lid mogen zijn van het ABVV Horval. Zana Khalil en P.D. kregen beiden een brief van het vakverbond met de melding dat het lidmaatschap met een racistische partij niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het ABVV.

“Het ABVV, waarin geen plaats is voor racistische, seksistische en fascistische ideeën, noch vreemdelingenhaat”, gaat het in de brief verder. “Dit is een aanval op de hele groep van mensen die in onze partij actief zijn”, reageert Joël Dereze boos. “Hiermee stigmatiseer je duidelijk een deel van de bevolking. We zijn zwaar beledigd en verontwaardigd en we overwegen dan ook in groep klacht in te dienen tegen de vakbond.”

Volgens Joël zondigt ABVV hier tegen twee wetgevingen. “Eerst die van het bijhouden van gegevens en dossiers van personen en daar misbruik van maken, en twee de discriminatiewetgeving. Het ‘ludieke’ aan heel de zaak is dan nog dat de vakbond schrijft over racisme, maar Zana is zelf een moslim. Wie is hier dan racistisch? De tweede persoon die aan de deur werd gezet, is een vrouw, dus over seksisme moeten ze ook zwijgen. Een van de vijf speerpunten van ons verkiezingsprogramma was bovendien het correct behandelen van vrouwen.”

Joël zegt als ex-beroepsofficier zwaar beledigd te zijn door het ABVV. “Ik daag hen uit om te bewijzen dat ik racistisch, seksistisch en fascistisch zou zijn. Ik heb namelijk met mensen van verschillende afkomst, ook moslims, gewerkt en ik heb altijd het land verdedigd, man én vrouw. Sabrina, onze kandidate op plaats 2, voelt zich ook persoonlijk aangesproken, net als iedereen op onze lijst trouwens, waaronder bijvoorbeeld een leraar en een ingenieur. Onze Tiense afdeling is gekend als niet extreem en bij de verkiezingen zijn we met twee zetels beloond voor ons luisterend oor.”

“Als ABVV zijn wij een organisatie die opkomt voor de belangen van alle werknemers, in welk statuut dan ook”, reageert Kris Croonenborghs, gewestelijk secretaris ABVV Horval. “Wij trachten deze te verenigen om samen hun belangen te verdedigen. Naast een programma vertaalt zich dat ook in statuten. Deze zijn duidelijk en stellen dat het onmogelijk is te milliteren voor een organisatie die lijnrecht ingaat tegen de doelstellingen, normen en waarden van het ABVV. Het Vlaams Belang is zo’n organisatie. Trouwens dit is niet nieuw. Iedereen weet dit ondertussen. Ik begrijp dan ook niet de commotie dat dit met zich meebrengt.”