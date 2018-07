Kampioenenfeest sluit sportweek af 07 juli 2018

02u44 0 Tienen De sportdienst van Tienen organiseerde samen met de Tiense sportraad de sportweek voor andersvaliden.

De hele week werden er activiteiten op poten gezet aan het sportcentrum Houtemveld, de Grand Slam, het Vianderdomein en zwembad De Blyckaert. Zo leerden de honderdtal deelnemers tal van leuke sporten kennen. De week werd afgesloten met een kampioenenfeest in het ontmoetingscentrum in Hakendover met een uitreiking van medailles en bekers. Daarbij werd niemand overgeslagen: want deelnemen is belangrijker dan winnen. De sportievelingen werden tot slot nog getrakteerd op een optreden en een drankje. (VDT)