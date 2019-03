Kaasproeverij met Bartholomeus Christian Hennuy

15 maart 2019

Komiteit Oorbeek Dorp organiseert op zaterdag 23 maart 2019 om 20 uur in het ontmoetingscentrum van Oorbeek aan de Begijnenstraat 61, een culinaire avond, waar men kan genieten van een aantal verrukkelijke kazen. Meester-Kaasheer Bartholomeus heeft de kazen om te proeven geselecteerd. Hij zal daarbij deskundige uitleg geven over de herkomst, rijping en een goeie combinatie met gerechten en dranken. Deelname 25 euro. Inschrijven bij clara.bessemans@gmail.com of luc.briesen@gmail.com