Kaarten in de Kronkel Christian Hennuy

12 november 2018

De kaartavonden georganiseerd door de Landelijke Gilde vinden in november steeds op vrijdagavond plaats in de Kronkel in Vissenaken.

Op vrijdagen 16, 23 en 30 november , telkens vanaf 20 uur wordt er een kaartavond georganiseerd in de Kronkel. Deelname bedraagt 10 euro per kaartavond, vier consumpties inbegrepen. Er zijn twee prijzen per tafel voorzien elke speelavond. Met de beste resultaten wordt een eindrangschikking gemaakt. Tijdens deze klassieke kaartavonden zal LG Vissenaken voortaan ook een boeren pop-up café open houden. Dus ook niet-kaarters zijn van harte welkom om een gezellig pintje te drinken.