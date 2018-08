Kaarsenprocessie in centrum 14 augustus 2018

Vandaag om 19.30 uur wordt Maria-Hemelvaart in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk in Tienen gevierd. Jaarlijks, aansluitend op de eucharistieviering, is er de kaarskensprocessie door het centrum. Dit jaar wordt volgend traject gevolgd: Grote Markt, Ceremonieplein, Nieuwstraat, O.L.V.-Broedersstraat, Kapelstraat, Donystraat, Oorlogsvrijwilligersstraat, Eeuwfeeststraat, Veldbornstraat, Alexianenweg, Academiestraat, Grotteke en zo weer naar de Grote Markt.





Na de processie biedt de parochie een hapje en een drankje aan achterin de kerk.





