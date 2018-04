Juwelier Timmermans is meest toegankelijke zaak van suikerstad 21 april 2018

'Toegankelijk Tienen' heeft zijn award voor 2018 uitgereikt aan Juwelier Timmermans. Danny Struyven en zijn echtgenote Greet Decoster namen de prijs in ontvangst. "Onze handelszaak is gelegen aan de hoek van de Peperstraat en de Spiegelstraat, en er is een niveauverschil van 17 centimeter tussen beide straten. We hebben aan de kant Peperstraat over een breedte van drie meter het niveau verlaagd tot op straathoogte, waardoor rolstoelen er nu ongestoord kunnen oprijden. Bovendien hebben we in onze handelszaak de betaalautomaat op hoogte gebracht van mensen met een rolstoel, zodat die al zittend hun betalingen kunnen uitvoeren", aldus Danny Struyven.





In de suikerstad is al heel wat gerealiseerd, maar er blijven pijnpunten. "We hebben constructief mogen deelnemen aan de voorbereidende planning rond de heraanleg van de Grote Markt", zegt Paul Rabau van Toegankelijk Tienen. "Alles moet tijdens de werken toegankelijk blijven voor mensen met een beperking. We dringen erop aan dat er een bushalte van de Lijn komt op de vernieuwde Grote Markt, maar de Lijn ligt dwars. Die voorzien een stop ter hoogte van het Atheneum. Eigenlijk zijn de antwoorden die we kregen van de Lijn op zijn minst 'verwerpelijk' en weinig respectvol voor personen met een beperking. Vandaar dat we een petitieactie gestart zijn, voor een halte op de Grote Markt."





(HCH)